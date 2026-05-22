Italia-Svezia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo le prime quattro sconfitte e il giorno di riposo, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in campo per proseguire il suo cammino ai Mondiali Top Division 2026, con l’obiettivo di centrare la salvezza.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 20.20

In questo venerdì 22 maggio, dalle ore 20.20, il Blue Team sarà chiamato a una sfida proibitiva: quella contro la Svezia, formazione che senza mezzi termini punta alla zona medaglie del torneo iridato. Gli uomini di Jukka Jalonen cercheranno di mettere in difficoltà i gialloblu con l’intento, non secondario anzi, di prepararsi ai duelli – quelli si molto più abbordabili – contro la Danimarca e la Slovenia di domenica 24 e lunedì 25 maggio.

Come seguire la partita in tv o streaming? Tutte le partite dei Mondiali Top Division saranno trasmesse in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€.

PROGRAMMA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2026

Venerdì 22 maggio

Ore 20.20 Italia-Svezia

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sporteurope.tv (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport