Hockey ghiaccio, successi per Slovacchia, Austria, Ungheria e Norvegia contro l’Italia ai Mondiali

Va in archivio una nuova giornata per quanto riguarda i Mondiali 2026 di hockey ghiaccio in corso di svolgimento in Svizzera. La giornata si è aperta con la sconfitta dell’Italia 0-4 contro la Norvegia. Per gli azzurri terzo ko in altrettante uscite e classifica che li vede ancora all’ultimo posto con zero punti. Gli scandinavi passano in vantaggio dopo 11:32 minuti con Bakke Olsen, quindi raddoppio nel secondo periodo con Steen al 31:40. Kasastul realizza il 3-0 al 38:51, mentre Koblar chiude i conti con il 4-0 al 55:28.

Sempre nel Gruppo B è andata in scena l’emozionante Slovacchia-Slovenia chiusa sul 5-4 dopo shoot-out. La prima rete porta la firma di Liska per gli slovacchi dopo soli 80 secondi di gioco. Pareggio della Slovenia con Ograjensek al 15:17, quindi Slovacchia di nuovo avanti con Chromiak al 18:35. La Slovenia non molla e torna subito in parità con Ticar al 21:17, quindi di nuovo Slovacchia avanti con Mesar al 25.46. Arriva anche il 4-2 a firma di Fasko-Rudas al 30:09. Nel momento peggiore gli sloveni reagiscono e prima accorciano con Drozg al 37:47, prima del pareggio di Ticar al 59:29. Si va all’overtime e il punteggio rimane fisso sul 4-4. Gli shoot-out decidono tutto con la Slovacchia che centra il successo.

Nel Gruppo A, invece, successo per 3-1 dell’Austria sulla Lettonia. Dopo un primo periodo chiuso a reti bianche gli austriaci sbloccano il punteggio al 27:11 con Harnisch, prima che i baltici pareggino i conti con Balcers al 40:25. Nel finale l’Austria chiude i conti con le reti di Nissner (44:22) e Rohrer a due secondi dalla conclusione.

Nel secondo incontro del Gruppo A netto successo dell’Ungheria che stende la Gran Bretagna per 5-0. I magiari sbloccano subito il punteggio dopo 2:19 con Nagy, quindi raddoppio di Szongoth al 18:14. Il 3-0 di Terbocs arriva al 33:31, quindi nel terzo periodo l’Ungheria va ancora a segno con Terbocs al 53:24 e Nagy al 54:05 per il 5-0 finale.

CLASSIFICA GRUPPO A

FINLANDIA 9 SVIZZERA 9 AUSTRIA 9 UNGHERIA 3 STATI UNITI 3 LETTONIA 3 GERMANIA 0 GRAN BRETAGNA 0

CLASSIFICA GRUPPO B