Volley femminile, la Nations League conterà per la qualificazione olimpica? Come funziona il regolamento

I primi pass per il torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 verranno assegnati già durante questa stagione: entro la fine dell’estate conosceremo le prime cinque qualificate ai Giochi che si disputeranno tra due anni. A fare festa saranno le squadre che trionferanno nei rispettivi Campionati Continentali, che si disputeranno per le seguenti aree geografiche: Europa, Asia/Oceania, Sudamerica, Nord-Centro America, Africa.

L’Italia cercherà di centrare l’obiettivo attraverso gli Europei, che si disputeranno dal 21 agosto al 6 agosto tra Istanbul (Turchia), Brno (Cechia), Göteborg (Svezia) e Baku (Azerbaijan). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica proveranno a centrare subito l’obiettivo, sfidando soprattutto la Turchia, la Serbia e la Polonia, sulla carta le squadre più accreditati per salire sul trono e blindare il biglietto a cinque cerchi.

Se le ragazze del CT Julio Velasco non dovessero riuscire ad alzare al cielo il trofeo, allora tutto sarà rimandato al prossimo futuro. La seconda occasione sarà ai Mondiali 2027: le migliori tre classificate non ancora ammesse ai Giochi si meriteranno il pass per Los Angeles 2028. Se una delle vincitrici dei Campionati Continentali o gli USA dovessero salire sul podio, allora si andrà a ripescare la quarta, poi la quinta e così a scendere, fino ad assegnare i tre pass in palio.

In caso di campagna iridata sottotono, bisognerà aggrapparsi al ranking FIVB: la graduatoria aggiornata all’11 giugno 2028 determinerà gli ultimi tre posti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (si meriteranno la presenza ai Giochi le tre squadre più in alto in graduatoria e non ancora qualificate). La classifica internazionale prende in considerazione le partite giocate negli ultimi due anni e dunque la Nations League 2026, che si disputerà tra giugno e luglio, potrebbe avare un minimo peso verso Los Angeles 2028.