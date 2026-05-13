L’Italia apre la stagione: le convocate per le amichevoli con la Francia. Non c’è Antropova, rinviato l’esperimento

L’Italia incomincerà la propria stagione affrontando la Francia in due amichevoli: l’esordio è previsto giovedì 14 maggio (ore 21.00) a Biella, poi il secondo atto andrà in scena venerdì 15 maggio (ore 21.00). La nostra Nazionale inizierà la lunga estate con un doppio confronto con le transalpine, che servirà per scaldare i motori, al pari del triangolare di settimana prossima a Genova (contro Turchia, Serbia e Polonia), in vista della Nations League.

Il CT Julio Velasco ha selezionato quattordici giocatrici per le sfide in terra piemontese: non sarà presente Ekaterina Antropova, che figura nella lista delle convocate per il collegiale di questa settimana a Milano, ma che non sarà chiamata in causa per il doppio impegno agonistico. Rinviato dunque l’esperimento più atteso di questa prima parte di annata agonistica: per ammirare l’opposto nel nuovo ruolo di schiacciatrice bisognerà attendere ancora un po’.

La bomber di riferimento dovrebbe essere Merit Adigwe, in cabina di regia dovrebbe giocare Carlotta Cambi, presente il libero titolare Eleonora Fersino, le schiacciatrice di punti saranno Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini. Sono assenti diverse big come Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Sarah Fahr, Anna Danesi. Di seguito le convocate di Julio Velasco per il debutto dell’Italia in questa annata agonistica.

ROSA ITALIA PER AMICHEVOLE CONTRO LA FRANCIA

2. Denise Meli; 3. Carlotta Cambi; 4. Alice Alexandra Tanase; 5. Ilaria Spirito; 6. Dalila Marchesini; 7. Eleonora Fersino; 12. Giorgia Frosini; 14. Linda Nkiruka Nwakalor; 15. Merit Chinenyenwa Adigwe; 16. Stella Nervini; 21. Oghosasere Loveth Omoruyi; 22. Gaia Giovannini; 25. Linda Manfredini; 29. Francesca Scola. All. Julio Velasco.