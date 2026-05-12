Calendario Nations League volley femminile 2026: gli orari e le avversarie dell’Italia

L’Italia ha vinto le ultime due edizioni della Nations League di volley femminile, il prestigioso torneo internazionale itinerante che anima abitualmente tutte le estasi e che precede l’appuntamento di riferimento della stagione: due anni fa il trionfo fu propedeutico all’apoteosi olimpica, mentre dodici mesi fa lanciò la volata verso il sigillo ai Mondiali. Le azzurre saranno chiamate a difendere il titolo nelle prossime settimane, ma il gruppo sarà privo di diverse big a cominciare da Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Anna Danesi e Sarah Fahr, che torneranno direttamente per gli Europei.

La Nations League 2026 di volley femminile verrà adottata dal CT Julio Velasco per lanciare alcune giovani e per effettuare alcuni esperimenti tecnici, tra cui spicca l’annunciato spostamento di Ekaterina Antropova da opposto a schiacciatrice. Le dodici partite della fase preliminare avranno una valenza tecnica ben precisa, ma contestualmente si proverà a rientrare tra le migliori otto classificate, in modo da meritarsi la qualificazione alla Final Eight che metterà in palio il trofeo e che precederà di poche settimane la rassegna continentale (dove verrà assegnato il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028).

Il cammino dell’Italia incomincerà a Brasilia (Brasile): esordio il 3 giugno contro la Bulgaria, poi il doppio incrocio di sabato 6 giugno contro Paesi Bassi e Turchia, infine il confronto con le padrone di casa il 7 giugno. La nostra Nazionale si trasferirà poi nelle Filippine: dal 17 al 21 giugno sono previsti i testa a testa contro Cechia, Serbia, USA e Giappone. L’ultima trasferta sarà a Hong Kong (Cina), dove le azzurre sfideranno Ucraina, Belgio, Canada e Cina dall’8 al 12 luglio. La Final Eight si giocherà a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio. Di seguito il calendario delle partite dell’Italia nella Nations League 2026 di volley femminile.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2026

Mercoledì 3 giugno

Ore 21.30 Italia vs Bulgaria (a Brasilia, Brasile)

Sabato 6 giugno

Ore 01.00 Italia vs Paesi Bassi (a Brasilia, Brasile)

Ore 20.30 Italia vs Turchia (a Brasilia, Brasile)

Domenica 7 giugno

Ore 19.30 Italia vs Brasile (a Brasilia, Brasile)

Mercoledì 17 giugno

Ore 10.00 Italia vs Cechia (nelle Filippine)

Giovedì 18 giugno

Ore 14.00 Italia vs Serbia (nelle Filippine)

Sabato 20 giugno

Ore 10.00 Italia vs USA (nelle Filippine)

Domenica 21 giugno

Ore 14.00 Italia vs Giappone (nelle Filippine)

Mercoledì 8 luglio

Ore 11.00 Italia vs Ucraina (a Hong Kong, Cina)

Venerdì 10 luglio

Ore 14.30 Italia vs Belgio (a Hong Kong, Cina)

Sabato 11 luglio

Ore 10.30 Italia vs Canada (a Hong Kong, Cina)

Domenica 12 luglio

Ore 14.00 Italia vs Cina (a Hong Kong, Cina)

Da mercoledì 22 luglio a domenica 26 luglio

Eventuale Final Eight, a Macao (Cina)