Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Mattia Bellucci cerca di ripetere il successo ottenuto contro Roman Andres Burruchaga due giorni fa. Da argentino ad argentino, questa volta dall’altra parte della rete c’è Tomas Martin Etcheverry, contro il quale non ci sono precedenti, ma che rappresenta un ostacolo indubbiamente più rilevante sia per risultati che per status acquisito.

La chance, per entrambi, è di quella anche piuttosto importante, perché in attesa in un eventuale terzo turno ci sono uno tra Marin Cilic e Martin Landaluce: se il croato, pur a fine carriera, resta affascinante da affrontare (senza contare che mantiene diversi supporter anche in Italia, come si è visto un paio di giorni fa sul campo 1), lo spagnolo entra da lucky loser, dopo che aveva perso da Pellegrino. Innanzitutto, però, c’è da affrontare un confronto che è un contrasto di stili a tutto tondo, per mille motivi. In sostanza, c’è di che goderne.

Il match tra Mattia Bellucci e Tomas Martin Etcheverry sarà il secondo sulla SuperTennis Arena dalle ore 11:00 dopo Rublev-Kecmanovic. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo, Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BELLUCCI-ETCHEVERRY OGGI, ATP ROMA 2026

Sabato 9 maggio

SuperTennis Arena

Ore 11:00 Rublev [12]-Kecmanovic (SRB)

A seguire Etcheverry (ARG) [24]-Bellucci (ITA) – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA BELLUCCI-ETCHEVERRY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport