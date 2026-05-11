Holger Rune posticipa il suo rientro dall’infortunio: forfait ad Amburgo e al Roland Garros

Slitta ulteriormente il ritorno in campo di Holger Rune, fermo dallo scorso ottobre per la rottura del tendine d’Achille rimediata durante la semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma. Il tennista danese, che aveva accelerato i tempi del suo percorso di riabilitazione mettendo nel mirino un possibile rientro ad Amburgo, ha annunciato infatti che rinuncerà all’intera stagione sulla terra battuta.

Rune, ex numero 4 del ranking mondiale, salterà dunque sia l’ATP 500 tedesco che soprattutto il Roland Garros. Come riporta l’Equipe, il 23enne nativo di Gentofte ha accusato un problema al ginocchio nelle ultime settimane che non gli consentirebbe di presentarsi al 100% della forma fisica ad Amburgo e a Parigi, in attesa di capire se riuscirà effettivamente a tornare in campo sull’erba tra giugno e luglio.

“Non vedevo davvero l’ora di fare il mio ritorno ad Amburgo, e sapete tutti che amo la terra battuta e che Parigi e il Roland Garros hanno sempre avuto un significato speciale per me, quindi non è stata una decisione facile da prendere. Ma per me non si tratta soltanto di riuscire a giocare qualche partita, bensì un intero torneo, e non voglio sentirmi quasi pronto, ma pronto al 110% quando tornerò in campo. Non vedo l’ora di vedervi tutti sull’erba“, l’annuncio dell’attuale n.40 al mondo. Ricordiamo che Wimbledon andrà in scena dal 29 giugno al 12 luglio.