Le ambizioni di Holger Rune: “Voglio tornare ed essere dominante”

Sette mesi dopo quella scena drammatica di Stoccolma, Holger Rune è pronto a riprendersi il campo e, soprattutto, a rilanciare le proprie ambizioni. Era il 18 ottobre 2025 quando, durante la semifinale dell’ATP 500 contro Ugo Humbert, il danese fu costretto al ritiro nel secondo set dopo aver avvertito uno “schiaffo” — o uno “schiocco” — nella parte posteriore del piede. La diagnosi fu durissima: rottura completa del tendine d’Achille, operazione immediata e prospettive di rientro non prima dell’autunno 2026.

Uno scenario che invece è cambiato radicalmente. Rune brucerà le tappe e tornerà già a maggio all’ATP 500 di Amburgo, anticamera ideale per il Roland Garros. Un rientro anticipato che apre interrogativi sulla condizione fisica, ma anche grandi aspettative su un talento che, prima dello stop, era stabilmente ai vertici e oggi si ritrova fuori dai primi 25 del ranking.

Nel frattempo, però, qualcosa è cambiato soprattutto nella sua testa. Durante i mesi lontano dal circuito, il danese ha lavorato non solo sul recupero fisico ma anche su una nuova consapevolezza del proprio gioco e delle proprie ambizioni. Le sue parole raccontano chiaramente la direzione intrapresa: “Non voglio solo tornare a giocare, voglio essere dominante, capire meglio il mio gioco e prendere decisioni migliori in campo – racconta a “The Insider – Monte-Carlo (Sky Sport)” – L’obiettivo è tornare più forte di prima, ancora più completo. Un infortunio così ti cambia la testa, capisci quanto tutto possa cambiare in fretta. Ora mi sento più solido mentalmente. Sinner e Alcaraz sono il punto di riferimento, sarebbe bello vedere un volto nuovo emergere. Magari io“.

Un messaggio che suona come una dichiarazione d’intenti. Perché se è vero che oggi il tennis mondiale ha nuovi leader in Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Rune non ha alcuna intenzione di restare a guardare. Il ritorno in campo, dunque, non sarà solo una tappa del recupero, ma il primo passo di una nuova fase della sua carriera, con l’obiettivo dichiarato di tornare protagonista ai massimi livelli.