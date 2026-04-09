Holger Rune sorprende tutti: il tennista danese al via del torneo di Amburgo dopo l’infortunio al tendine d’Achille

Era il 18 ottobre 2025 e Holger Rune era costretto a fermarsi per un grave infortunio durante la semifinale del torneo ATP 500 di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert. Il tutto era avvenuto nel secondo set del match. Rune si era improvvisamente fermato dopo un movimento apparentemente banale, riferendo di aver sentito uno “schiaffo” o uno “schiocco” nella parte posteriore del piede.

Il danese era stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime, visibilmente scosso dalla gravità della situazione. La rottura completa del tendine d’Achille aveva portato a un’operazione pochi giorni dopo e si pensava di vederlo in campo non prima di settembre 2026.

E invece i tempi sono stati notevolmente anticipati. Rune, infatti, sarà al via del torneo ATP500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio, a distanza di sette mesi dall’episodio. Il torneo tedesco è posizionato in calendario nella settimana precedente il Roland Garros.

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Lo Slam di Parigi, dunque, dovrebbe essere il punto di partenza rilevante del 22enne di Gentofte, scivolato fuori dai primi 25 al mondo per via dello stop forzato descritto. Da capire come evolverà la sua condizione, anche nella gestione del suo fisico, in un tennis sempre più esigente da questo punto di vista.