Hockey ghiaccio: ai Mondiali arriva il primo successo della Germania. Canada e Finlandia a segno

Prosegue la fase a gironi dei Mondiali 2026 di hockey su ghiaccio in Svizzera, tra Zurigo e Friburgo. Pool A e Pool B impegnate, con l’Italia battuta 3-0 dalla Svezia, in gare che delineano sempre di più gli sviluppi pensando poi alla salvezza e alla fase ad eliminazione diretta.

Girone A

La Germania batte 6-2 l’Ungheria in una gara dal peso specifico pesante pensando alla rimanenza in Top Division. Teutonici dominanti sin dal 2-0 del primo periodo, con Mik e Gawanke, poi capace di allungare ulteriormente grazie a Reichel e Dove-McFalls e contenere il rientro magiaro nel finale: ancora Gawanke per il momentaneo 5-0, con le reti ungheresi di Sarpatki e Hari, intervallante nuovamente dal tris di Gawanke per il 6-2 finale.

Secco 4-0 della Finlandia alla Gran Bretagna. Partita senza storia doveva essere e così è stata: Heinola apre il conto nel primo e nel secondo segmento di gara, Lehtone alla mezz’ora cala il tris e Jokihaharju completa con il poker nel terzo tempo.

Classifica Girone A (dopo 5 giornate): Svizzera 15, Finlandia 15, Austria 9*, USA 5*, Germania 4, Ungheria 3*, Lettonia 3*, Gran Bretagna 0. *Una partita in meno

Girone B

Un Canada come sempre poco cinico rispetto a quanto prodotto, 32 i tiri dei canadesi a fronte dei 14 dei rivali, piega 3-1 la Slovenia. Nella prima “ripresa” è Mateychuk a sbloccare la situazione: i nordamericani raddoppiano con Cozens e con Finnie chiudono i conti a meno di un quarto d’ora dal termine. Nel finale c’è spazio per la rete della bandiera dei balcanici con Bohinc.

Classifica Girone B (dopo 5 giornate): Canada 14, Slovacchia 11*, Cechia 10*, Svezia 9, Norvegia 7*, Slovenia 3, Danimarca 0*, Italia 0. *Una partita in meno