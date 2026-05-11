Hockey ghiaccio, Davide Fadani: “Siamo nella giusta direzione verso i Mondiali. Dovremo vincere partite”

L’Italia continua la sua preparazione in vista dei Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 che si disputeranno in Svizzera nelle prossime settimane. La formazione di coach Jukka Jalonen sta affrontando le ultime amichevoli in direzione della manifestazione iridata. Nella serata di ieri è arrivato un importante successo per 2-0 contro la Gran Bretagna all’Acinque Ice di Varese, dove il Blue Team giocherà anche martedì per il secondo test contro i britannici.

Al termine della sfida contro la Gran Bretagna arriva l’analisi di Davide Fadani, estremo difensore della nazionale, al sito ufficiale della FISG. “Mancano ancora due partite prima del via ufficiale dei Mondiali che si giocheranno in Svizzera e la sfida contro i britannici ci ha dato grande confidenza nei nostri mezzi”.

Il portiere del Blue Team prosegue nel suo racconto: “Sappiamo che per rimanere in Top Division dovremo vincere alcune partite, per cui il successo in questa amichevole è un buon punto di partenza. Siamo sulla buona strada e il gruppo sta crescendo nel migliore dei modi”.

In chiusura l’analisi sulla prima sfida contro la Gran Bretagna: “Abbiamo disputato un buon primo tempo e, con il passare dei minuti, siamo andati a vincere. Dal mio punto di vista? La squadra sicuramente mi ha aiutato a livello difensivo. Come arrivo ai Mondiali? Queste partite mi stanno dando la confidenza giusta per arrivare pronto all’evento sotto ogni punto di vista”.