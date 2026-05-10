Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: l’Italia torna a vincere in amichevole, Gran Bretagna al tappeto
Il secondo mini-ciclo di amichevoli contro la Gran Bretagna, in preparazione ai Mondiali di Top Division 2026, inizia con un ruggito per la nazionale italiana. All’Acinque Ice Arena di Varese, infatti, il Blue Team si è imposto 2-0 sulla rappresentativa d’oltremanica “vendicando” il 4-1 di una settimana fa, patito a Nottingham.
L’Italia parte forte in casa facendo capire sin da subito di essere intenzionata a imprimere un alto ritmo alla contesa. La Gran Bretagna fatica a tenere il passo: Bowns para a più riprese, ma quando il cronometro segna 16’28” è costretto a capitolare sulla zampata di Segafredo. E’ il punto dell’1-0, con cui si va al riposo, anche grazie a due ottime respinte di Fadani dall’altra parte.
Nel secondo segmento di partita, si aprono altri spazi: gli azzurri cercano il raddoppio, i britannici il punto del pari, ma da nessuna delle due parti arriva la giocata che smuove il tabellino.
Si entra così nell’ultimo periodo sempre con l’1-0 per l’Italia, che si traduce nel raddoppio quando al 42’37” Frigo ruba il disco trovando DiGiacinto che a sua volta trasmette per un Mantenuto implacabile nel timbrare il 2-0 che di fatto chiude i conti evitando anche la reazione ospite nel finale.
L’Italia si prende così una bella vittoria lanciandosi anche verso la “rivincita”, in programma sempre a Varese, martedì 11 maggio alle ore 19.50.
ITALIA-GRAN BRETAGNA 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)
ITALIA Fadani (Furlong); Zanatta-P. Pietroniro; De Luca-Bradley-Purdeller; Trivellato-Di Perna; Saracino-Frycklund-Segafredo; Spornberger-Gios; Frigo-Mantenuto-Zanetti; Buono-Nitz; Mantinger-Misley-Deluca; DiGiacinto. Allenatore: Jukka Jalonen.
GRAN BRETAGNA Bowns (Robson); Tetlow-Richardson; Curran-C. Neilson-Nordstrom; J. Hazeldine-A. Hazeldine; Waller-Perlini-L. Neilson; Brown-Steele; Lachowicz-Betteridge-Harewood; Jenion-Clements; Shudra-Davies-Hopkins. Allenatore: Pete Russel.
ARBITRI Lazzeri-F. Rivis (Fleischmann-A. Rivis).
MARCATORI 16’28” Segafredo (Saracino, Zanetti); 42’37” Mantenuto (DiGiacinto, Frigo).
NOTE Penalità Italia 4’ – Gran Bretagna 8’. Tiri in porta: Italia 35 – Gran Bretagna 25. Spettatori 1.195.