GTWC Europe, Paul Ricard: torna Rossi, debuttano la 296 GT3 EVO e la Temerario GT3

Weekend importante in vista per il GT World Challenge Europe Powered by AWS. La stagione riparte con la 1000km del Paul Ricard, la prima delle cinque prove valide per l’Endurance Cup che sarà protagonista come sempre anche in Italia anche a Monza.

Sono 60 le auto in azione in Francia per la prima tappa delle dieci previste del più importante campionato continentale riservato alle GT. Oltre alle competizioni Endurance sono previste anche cinque prove Sprint, la prima si svolgerà ad inizio maggio in Inghilterra a Brands Hatch. Tornado all’Endurance Cup l’attenzione è rivolta sul debutto assoluto della Ferrari 296 GT3 EVO e della Lamborghini Temerario GT3. Il GTWC Europe accoglierà per anche l’aggiornata Ford Mustang che ha già corso negli USA le prime corse dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Ferrari ha vinto il titolo Endurance 2024, ma non si impone in una prova di durata dalla 3h Barcellona 2023. Lamborghini porta invece una vettura completamente nuova a pochi mesi dall’iconico successo ottenuto durante l’ultima edizione della 24h di Spa-Francorchamps. Per Ferrari nella classe regina (la PRO) spiccano ancora due auto con i colori di AF Corse: la n. 51 di Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca e la n. 50 di Sean Gelael/Arthur Leclerc/Lilou Wadoux.

Risponde Lamborghini con Rutronik Racing, team campione Endurance in carica con una Porsche 992 GT3-R. Il vincitore dello scorso anno Patric Niederhauser cambia casacca, lo svizzero condurrà l’auto n. 96 in compagnia di Marco Mapelli e Luca Engstler. Una seconda Temerario verrà invece affidata a Mirko Bortolotti/Maxi Paul/Franck Perera. L’italiano, il tedesco ed il francese rappresenteranno Grasser Racing Team, al top nel 2025 a Spa dopo una lunga lotta proprio contro Rutronik Racing.

Il 2026 segna il ritorno a tempo pieno, Endurance e Sprint, per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ si impegnerà con una BMW M4 GT3 EVO schierata come sempre dal Team WRT, l’italiano avrà per l’occasione due nuovi compagni di squadra. L’ex centauro è atteso con due giovani di talento: Dan Harper e Max Hesse. La coppia si è imposta nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA WTSC 2025 in GTD PRO, il britannico ed il tedesco hanno trionfato nell’ultima Rolex 24 at Daytona sempre nella selettiva GTD PRO.

WRT ha vinto il titolo 2025 Sprint e nella graduatoria combinata, speciale classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti in entrambi i format. Charles Weerts e Kelvin van der Linde ci riprovano con la BMW n. 32, il belga ed il sudafricano divideranno il volante con l’ex alfiere Lamborghini Squadra Corse Jordan Pepper. Verstappen Racing debutta in PRO con una Mercedes AMG GT3 EVO. La squadra del quattro volte campione del mondo di F1, impegnato quest’anno come noto al Nurburgring in vista della 24h di fine maggio, sarà rappresentata dal campione GTWC Europe Gold 2025 Chris Lulham, Jules Gounon e Daniel Juncadella.

Gli ultimi due, piloti ufficiali di Mercedes, correranno con Verstappen la 24h del Nurburgring in compagnia anche di Lucas Auer. L’austriaco è regolarmente atteso prossimo GTWC Europe con Maro Engel, i campioni 2024 Sprint Cup sono attesi con l’AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing oltre a Luca Stolz.

Menzione finale nell’entry list in PRO oltre a Rovera, Bortolotti e Rossi per due piloti: lo svizzero Raffaele Marciello e Mattia Drudi. Il primo rapresenterà la BMW n. 98 ROWE Racing con Augusto Farfus e Jake Dennis, mentre il secondo ritroverà l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing Nicki Thiim e Marco Sorensen.

Tra le 59 unità che correranno nel sud della Francia occhi puntati anche sull’Aston Martin n. 18 Comtoyou Racing con il pilota F1 Lance Stroll. Il canadese, approfittando dell’assenza del GP Bahrain, si impegnerà nella nota serie SRO insieme a Mari Boya e Roberto Merhi. Sabato sera alle 18.00 la partenza della prova del GTWC Europe Endurance Cup, live su YouTube come sempre sul canale ufficiale della serie GT World (con il commento anche in Italiano di Ivan Nesta-Marco Nesi).