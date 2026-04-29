GTWC Europe, Rossi torna full-time in Sprint Cup. Prima tappa a Brands Hatch

Inizia ufficialmente questo fine settimana da Brands Hatch la stagione 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. A poche settimane dalla 1000km del Paul Ricard, opening round Endurance, SRO si sposta nel Regno Unito per le prime prove dell’anno sul consueto format dei sessanta minuti.

Tante le novità con oltre 40 auto pronte per darsi battaglia. Saranno un po’ meno in Inghilterra per ragioni di spazio, i protagonisti della Bronze Cup inzieranno infatti più avanti la stagione disputando di fatto quattro delle cinque tappe in calendario.

Il 2026 vede il ritorno a tempo pieno della BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ sarà accompagnato dal tedesco Max Hesse, la coppia gareggia anche nel Mondiale con il britannico Dan Harper. Nello stesso box dell’italiano occhi puntati sulla BMW n. 32 di Kelvin van der Linde e Charles Weerts, campioni nell’ultima edizione della serie.

Le due BMW della compagine di Vincent Vosse sfidano la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing di Maro Engel/Lucas Auer, la Mercedes n. 3 Verstappen Racing di Daniel Juncadella/Chris Lulham, la Ferrari 296 GT3 EVO n. 14 Emil Frey Racing di Matteo Cairoli/Konsta Lappalainen e la McLaren 720S GT3 EVO n. 59 Garage 59 di Marvin Kirchhöfer/Dean MacDonald.

Una Ferrari e non due come nel 2025 sarà portata anche da AF Corse con Arthur Leclerc e Thomas Neubauer (n. 50), mentre è da segnalare la presenza in PRO della Lamborghini Temerario GT3 n. 96 Rutronik Racing di Luca Engstler/Patric Niederhauser.

Il format per la tappa di Brands Hatch è atipico rispetto al solito, entrambe le corse sono indette nella singola giornata di domenica rispettivamente alle 12.15 ed alle 16.45. Come sempre la diretta è offerta sul canale YouTube ‘GT World’ ed anche su Sky Sport.