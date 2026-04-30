GT, 161 partecipanti alla 24h Nürburgring 2026. Verstappen al debutto

Saranno ben 161 le auto che correranno nella prossima edizione dell’ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento che vivremo nel weekend del 17 maggio e che nuovamente sarà valido anche per l’Intercontinental GT Challenge.

In totale spiccano 40 GT3 ai nastri di partenza, nello schieramento della competizione teutonica avremo nove costruttori in contesa per il successo. Di fatto rispetto a quanto regolarmente accade ad esempio nel GT World Challenge Europe Powered by AWS manca Chevrolet con almeno una Corvette.

Numeri da record quindi per la 24h Ring del prossimo mese. L’attenzione princiale sarà sulla Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing con Daniel Juncadella, Jules Gounon, Lucas Auer e Max Verstappen, in azione quest’anno anche durante NLS 2 e le due ‘ADAC 24h Qualy Rennen di metà aprile.

Lo scorso anno vinse BMW con ROWE Racing. La squadra tedesca avrà quindi M4 GT3 EVO n. 1 di Raffaele Marciello, Kelvin van der Linde, Jordan Pepper e Augusto Farfus oltre alla n. 99 di Dan Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor.

Tanti i piloti di spicco nell’entry list ed ovviamente avremo anche una Ferrari ed una Lamborghini. Nello specifico ritroveremo la Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 Realize Kondo Racing with Rinaldi con David Perel/Thomas Neubauer/Thierry Vermeulen/Thomas Neubauer e due Lamborghini Huracan GT3 EVO2 per il team ABT. Nell’ordine la n. 84 di Luca Engstler/Patric Niederhauser/Mirko Bortolotti e la n. 130 di Nicholas Yelloly/Nicky Catsburg/Marco Mapelli.

Gli organizzatori hanno anche reso noto gli equipaggi che in base ai risultati ottenuti tra NLS 2, NLS 3 e la seconda gara di qualificazione alla 24 Ore avranno diritto a competere nella ‘Top Qualy 3’ senza dover affrontare altre sessioni.

Ricordiamo che da quest’anno il format è stato aggiornato. La decisiva Top Qualy 3 sarà preceduta da due turni: i migliori sette equipaggi classificati avranno la chance di competere per la pole position assoluta sfidando le cinque vetture già qualificate.

I protagonisti in questione sono la Ferrari 296 GT3 EVO n. 45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi, l’Audi R8 LMS GT3 EVO II n. 16 Scherer Sport PHX, la Mercedes AMG GT3 EVO n. 47 KCMG, la BMW M4 GT3 EVO n. 1 ROWE Racing e la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 84 Red Bull ABT.