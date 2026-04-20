WEC, Toyota debutta e vince con la TR010. “È stata una sfida impegnativa, la vettura è competitiva”

Ryo Hirakawa/Brendon Hartley/Sébastien Buemi hanno meritatamente primeggiato nella prima prova del FIA World Endurance Championship a Imola. La Toyota n. 8 ha fatto la differenza nell’arco della competizione riuscendo a battere la a Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

La vettura giapponese, completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, ha preceduto all’arrivo il prototipo tricolore dopo una bella battaglia durata per le prime tre ore. La 499P n. 51 ha poi chiuso avanti alla Toyota n. 7, affidata a Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway.

Primo acuto quindi per la TR010 Hybrid, 50mo per il brand asiatico che si conferma come il più vincente di sempre in Hypercar. In Italia Toyota ha firmato la 100ma prova nel FIA WEC 2026, in totale nella storia del Mondiale sono state disputate 102 corse.

Hartley ha dichiarato: “È una sensazione incredibile. La TR010 HYBRID sembrava veloce ancor prima di scendere in pista ed ora vince al suo debutto. Il team ha lavorato duramente negli ultimi mesi per prepararsi a questa prima gara. È stato un vero e proprio lavoro di squadra, e non capita spesso di ottenere certi risultati. C’era un pubblico fantastico qui a Imola e il podio è stato un momento bellissimo”.

Non poteva mancare il parere di Kamui Kobayashi che oltre a guidare la Toyota n. 7 è anche il team principal. “Abbiamo fatto tutto il possibile per portare a casa il miglior risultato. È stata una gara abbastanza scorrevole, ma non è stato facile trovare le opportunità per recuperare posizioni. È stata una sfida impegnativa, ma siamo riusciti a portare entrambe le vetture sul podio e a iniziare la stagione con una vittoria. Sono contento, la cosa più importante è che la nostra vettura sembra essere competitiva, il che ci dà fiducia per il resto della stagione”.