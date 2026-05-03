F1, le previsioni meteo del GP di Miami: asciutto o bagnato con il nuovo orario?

Serviranno adattamento e pazienza. Non si prospetta un GP di Miami facile per piloti e team di F1, impegnati in questo week end in Florida. Il Circus è tornato a farsi sentire dopo cinque settimane, in un format già di suo movimentato. La presenza della Sprint Race ha serrato i tempi e per le scuderie c’è stata un’unica sessione di libere per testare varie soluzioni sulle monoposto.

Un week end speciale per gli aggiornamenti sulle monoposto e gli interventi della FIA su un regolamento tecnico che tanto sta facendo discutere. Non è un caso che le libere siano durate 90 e non 60 minuti per consentire ai team di lavorare e provare il tanto materiale introdotto nel fine-settimana.

A complicare le cose è arrivata anche l’allerta meteo per la domenica di gara. Quest’oggi, infatti, il via del GP era previsto alle 22:00 italiane (16:00 locali), ma per via della perturbazione in arrivo tutto è stato anticipato dalle ore 19:00 nostrane (13:00 locali). In questo contesto, sarà permesso ai team di modificare il set-up per la situazione di “emergenza”.

Pioggia che comunque, secondo le previsioni, dovrebbe accompagnare i piloti anche nel cambiamento di orario specificato. Come riportato dai siti specializzati, infatti, alle 13:00 di Miami è prevista al 60% pioggia non troppo intensa ma costante (vento da 10 km/h). Di conseguenza le squadre dovranno prepararsi ad affrontare una gara bagnata molto probabilmente.