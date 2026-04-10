Saquarema, si ferma la corsa di Cottafava/Dal Corso: decisivo il tie-break contro Evandro/Arthur

Arriva la prima sconfitta per la coppia italiana Cottafava/Dal Corso nella seconda giornata di gare all’Elite 16 di Saquarema in Brasile. A fermare la corsa degli azzurri, che arrivavano da sei successi consecutivi, è stata una delle coppie di punta del movimento brasiliano, composta da Evandro e Arthur Lanci, che si è imposta al terzo set nel secondo incontro del girone preliminare.

La coppia di casa è partita fortissimo nel primo set, portandosi sull’8-2 e aprendosi la strada per il successo senza troppi patemi con il punteggio di 21-12. Gli azzurri hanno iniziato a fare sul serio dal secondo set. Sotto 4-8, la coppia italiana, facendo leva sul servizio, ha piazzato un break di 6-0 che ha regalato il primo vantaggio dell’incontro: 10-8. Cottafava/Dal Corso non si sono fermati ed hanno dominato la parte finale del set, imponendosi con il punteggio di 21-13.

Nel tie break ancora una volta è stato l’avvio fatale agli azzurri che si sono trovati subito sotto 6-1 e 8-2. Il tentativo di rimonta della coppia italiana si è fermato sull’11-8, quando l’ennesima accelerazione dei padroni di casa ha fruttato il 15-9 che di fatto regala il primo posto del girone ad Evandro/Arthur Lanci. Oggi alle 15.00 ora italiana, Cottafava/Dal Corso affronteranno gli argentini Amieva/Bueno con in palio il secondo posto del girone e l’accesso diretto ai sedicesimi di finale.

Nella Pool B conferma per gli svedesi Åhman/Hellvig, che dopo il successo all’esordio si sono ripetuti con autorità contro Andre/Renato, mentre i brasiliani restano comunque in corsa grazie alla vittoria ottenuta sugli statunitensi Crabb/Benesh. Nella Pool C sia Hölting Nilsson/Andersson sia Rotar/Gauthier-Rat hanno fatto percorso netto, imponendosi anche nella seconda uscita di giornata senza concedere set e candidandosi con decisione per il primato del girone. Più equilibrio nella Pool D, con Daubas/Aye e Łosiak/Bryl che si sono confermati coppie solide, capaci di gestire con autorità i rispettivi impegni e di restare imbattute.

Nella Pool E i campioni olimpici di Tokyo Mol/Sørum hanno ribadito la propria superiorità superando anche Krattiger/Dillier, mentre alle loro spalle la situazione resta aperta dopo il successo di Hammarberg/Berger su Adelmo/Mateus. Infine, nella Pool F arrivano le sorprese più rilevanti: gli austriaci Waller/Pristauz si confermano squadra pericolosa battendo anche Plavins/Fokerots, mentre i norvegesi Mol/Berntsen incassano un’altra sconfitta, questa volta al tie-break contro Arthur/Adrielson. Un quadro che lascia tutto aperto in vista dell’ultima giornata.

Prime quattro partite dei gironi nel torneo femminile e subito indicazioni importanti sui valori in campo. Nella Pool A partenza perfetta per le brasiliane Carol/Rebecca, che conquistano due successi netti senza concedere set, mentre alle loro spalle si accende la lotta con il successo di Dumbauskaite/Grudzinskaite e quello delle statunitensi Hughes/Batenhorst. Situazione più definita nella Pool B, dove Cruz/Brasher si confermano tra le favorite grazie a due vittorie convincenti, mentre alle loro spalle equilibrio totale con il successo al tie-break di Julhia/Ana Bia su Vieira/Chamereau. Nella Pool C brillano le campionesse olimpiche Ana Patrícia/Duda, impeccabili nelle prime due uscite, mentre Mäder/Kernen e le austriache Klinger restano in corsa dopo essersi divise la posta.

Equilibrio anche nella Pool D, dove Melissa/Brandie e Verena/Thainara hanno trovato due vittorie importanti, mentre Ittlinger/Grüne tengono vive le proprie chance. Nella Pool E dominio delle brasiliane Thamela/Victoria, già protagoniste con due successi, con Brunner/Hüberli alle loro spalle dopo la vittoria in rimonta su Carol Horta/Elize Maia. Infine nella Pool F doppia affermazione per le statunitensi Kraft/Cheng, mentre le olandesi Stam/Schoon si confermano competitive con due vittorie al tie-break. Il torneo entra così nel vivo con classifiche ancora aperte e grande equilibrio.

TORNEO MASCHILE

Pool A:

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14),

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 1-2 (21-18, 17-21, 13-15),

Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] 2-1 (21-12, 13-21, 15-9),

Grimalt M./Grimalt E. CHI [12] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15),

10-Apr 10:00 – Cottafava/Dal Corso ITA [13] [Q] – Amieva/Bueno ARG [24] [Q],

10-Apr 11:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [1] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [12]

Pool B:

Åhman/Hellvig SWE [2] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 2-0 (22-20, 21-19),

Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Andre/Renato BRA [14] 1-2 (21-17, 21-23, 16-18),

Åhman/Hellvig SWE [2] – Andre/Renato BRA [14] 2-0 (21-18, 21-13),

Crabb/Benesh USA [11] [Q] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q] 0-2 (22-24, 17-21),

10-Apr 10:00 – Andre/Renato BRA [14] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [23] [Q],

10-Apr 09:00 – Åhman/Hellvig SWE [2] – Crabb/Benesh USA [11] [Q]

Pool C:

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-0 (21-12, 21-14),

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Evans/Budinger USA [15] 2-0 (21-18, 21-18),

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Evans/Budinger USA [15] 2-0 (21-15, 21-15),

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q] 2-0 (21-13, 21-14),

10-Apr 12:00 – Evans/Budinger USA [15] – Jonathan/Guto BRA [22] [Q],

10-Apr 12:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10]

Pool D:

Daubas/Aye, C. FRA [4] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 2-1 (22-20, 17-21, 15-11),

Łosiak/Bryl POL [9] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-12, 21-16),

Daubas/Aye, C. FRA [4] – George/Saymon BRA [16] 2-0 (21-11, 22-20),

Łosiak/Bryl POL [9] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q] 2-0 (21-13, 21-15),

10-Apr 09:00 – George/Saymon BRA [16] – Nicolaidis/Carracher AUS [21] [Q],

10-Apr 09:00 – Daubas/Aye, C. FRA [4] – Łosiak/Bryl POL [9]

Pool E:

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18),

Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] 1-2 (23-21, 13-21, 14-16),

Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-14),

Hammarberg/Berger T. AUT [8] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q] 2-0 (21-11, 21-17),

10-Apr 10:00 – Krattiger/Dillier SUI [17] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [20] [Q],

10-Apr 11:00 – Mol, A./Sørum, C. NOR [5] – Hammarberg/Berger T. AUT [8]

Pool F:

Plavins/Fokerots LAT [6] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-14),

Mol, H./Berntsen NOR [7] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (15-21, 16-21),

Plavins/Fokerots LAT [6] – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] 0-2 (27-29, 16-21),

Mol, H./Berntsen NOR [7] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q] 1-2 (19-21, 23-21, 12-15),

10-Apr 12:00 – Waller/Pristauz AUT [18] [Q] – Arthur/Adrielson BRA [19] [Q],

10-Apr 11:00 – Plavins/Fokerots LAT [6] – Mol, H./Berntsen NOR [7]

TORNEO FEMMINILE

Pool A:

Carol/Rebecca BRA [1] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-11),

Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] 0-2 (12-21, 16-21),

Carol/Rebecca BRA [1] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] 2-0 (21-15, 21-15),

Hughes/Batenhorst USA [12] [Q] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q] 2-0 (21-14, 21-13),

10-Apr 14:00 – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [13] – Ievute/Kliokmanaite LTU [24] [Q],

10-Apr 16:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Hughes/Batenhorst USA [12] [Q]

Pool B:

Cruz/Brasher USA [2] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 2-0 (21-15, 21-10),

Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [14] 2-0 (21-18, 25-23),

Cruz/Brasher USA [2] – Taiana Lima/Talita BRA [14] 2-0 (21-11, 21-18),

Vieira/Chamereau FRA [11] [Q] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q] 1-2 (15-21, 21-11, 12-15),

10-Apr 13:00 – Taiana Lima/Talita BRA [14] – Julhia/Ana Bia BRA [23] [Q],

10-Apr 13:00 – Cruz/Brasher USA [2] – Vieira/Chamereau FRA [11] [Q]

Pool C:

Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (25-23, 21-14),

Mäder/Kernen SUI [10] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] 1-2 (21-15, 21-23, 8-15),

Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] 2-0 (21-15, 21-13),

Mäder/Kernen SUI [10] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (22-20, 21-17),

10-Apr 16:00 – Klinger D./Klinger R. AUT [15] [Q] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q],

10-Apr 17:00 – Ana Patrícia/Duda BRA [3] – Mäder/Kernen SUI [10]

Pool D:

Melissa/Brandie CAN [4] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-12, 21-16),

Ittlinger/Grüne GER [9] – Verena/Thainara BRA [16] 0-2 (14-21, 18-21),

Melissa/Brandie CAN [4] – Verena/Thainara BRA [16] 2-0 (21-15, 21-19),

Ittlinger/Grüne GER [9] – Annique/Menia SUI [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-12),

10-Apr 16:00 – Verena/Thainara BRA [16] – Annique/Menia SUI [21] [Q],

10-Apr 14:00 – Melissa/Brandie CAN [4] – Ittlinger/Grüne GER [9]

Pool E:

Thamela/Victoria BRA [5] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-0 (21-14, 21-15),

Brunner/Hüberli SUI [8] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-10),

Thamela/Victoria BRA [5] – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] 2-0 (21-14, 21-10),

Brunner/Hüberli SUI [8] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10),

10-Apr 13:00 – Paulikiene/Raupelyte LTU [17] [Q] – Carol Horta/Elize Maia BRA [20] [Q],

10-Apr 14:00 – Thamela/Victoria BRA [5] – Brunner/Hüberli SUI [8]

Pool F:

Kraft/Cheng USA [6] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] 1-0 (21-16, 18-10),

Stam/Schoon NED [7] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] 2-1 (23-21, 19-21, 15-11),

Kraft/Cheng USA [6] – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] 2-0 (21-10, 21-18),

Stam/Schoon NED [7] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-12),

10-Apr 17:00 – Kyce/Simonetti BRA [18] [Q] – Michelle/Corrales PAR [19] [Q],

10-Apr 17:00 – Kraft/Cheng USA [6] – Stam/Schoon NED [7]