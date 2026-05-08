Golf, McCarty al comando dopo il primo round del Truist Championship

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti al Truist Championship (montepremi 20 milioni di dollari), ricchissimo evento nato nel 2003 sotto il nome di Wachovia Championship. Al termine del primo round guida la classifica Matt McCarty. L’americano piazza una tornata da -8 (63 colpi) sporcandola solo a causa del bogey commesso alla buca 6 prima di inanellare otto birdie nelle successive 11 buche.

Per lo statunitense una lunghezza di margine sul sudcoreano Sungjae Im. L’asiatico dovrà chiudere l’ultima buca in quanto a causa dell’oscurità il round è stato sospeso nelle sue battute finali. -5 e terza posizione per il quartetto europeo composto dall’inglese Harry Hall, dal danese Nicolai Hojgaard, dall’austriaco Sepp Straka (17) e dal norvegese Kristoffer Reitan, ed infine per il canadese Nick Taylor. Classifica chiaramente corta con 31 partecipanti che hanno chiuso il primo giro con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti d’America), chiudono la top ten in ottava posizione con il punteggio di -4 gli americani David Lipsky e Tony Finau, il canadese Corey Conners, e gli inglesi Tommy Fleetwood e Matt Fitzpatrick. Partenza soft per Rory McIlroy, che non va oltre il -1 di giornata assestandosi in 30esima posizione.

Assente Scottie Scheffler, che ha preferito prendersi una settimana di riposo dopo aver colto il secondo posto al Cadillac Championship. In difficoltà lo statunitense Rickie Fowler, 64° con +3, e gli australiani Jason Day ed Adam Scott, rispettivamente 68° con +4 ed ultimo con +5. Nel pomeriggio italiano spazio alla chiusura delle ultime buche del primo round, ed alla seconda tornata del Truist Championship.