Golf, Young stacca tutti al Cadillac Championship. Scheffler ci prova

Ottimo distacco quello che Cameron Young ha giá messo tra sè stesso e i suoi inseguitori dopo la seconda giornata del Cadillac Championship, torneo che si sta disputando in Florida, a Miami, sui fairway del Trump National Coral. Lo statunitense ha girato infatti in -5 (totale di -13) dopo aver chiuso la prima giornata in -8 ed è saldamente al comando con 5 colpi di distacco su Nick Taylor, Jordan Spieth e Alex Smalley fermi a -8.

Dopo una partenza a rilento si affaccia tra le prime posizioni della classifica anche Scottie Scheffler. Il n.1 al mondo era partito con un timido -1 ma grazie al -5 del venerdì è balzato in T6 a -6 ed è appaiato, al momento, a Brian Harman, Kristoffer Reitan, Alex Fitzpatrick, Si Woo Kim e Taylor Pendrith. 5º in solitaria, invece, Gary Woodland, a -7 dopo due giornate in -4,-3.

Buono, fin qui, anche il torneo di Rickie Fowler. Il californiano classe ‘88 si ritrova in T12 dopo due giri in 69-70 ed ha giá collezionato in stagione 3 top 20 (al The American Express, al WM Phoenix Open e all’AT&T Pebble Beach Pro-Am) e due top 10 (all’Arnold Palmer Invitational e all’RBC Heritage). Insieme al nativo di Anaheim ci sono anche J.T. Posto, Matt McCarty e Andre Putnam.

Chiudono tra le ultime posizioni della classifica le prima due giornate invece Shane Lowry, T61 a +3, Jason Day, anche lui a +3 in T61, e Justin Rose, T69 a +5. Brutto torneo anche per Viktor Hovland che piazza due score in 75-71 (+2 totale) e per Collin Morikawa 75-72.