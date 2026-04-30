Golf
Golf, lo svedese Lindberg al comando dopo il primo round del Turkish Open. Bene gli italiani
I golfisti del DP World Tour avviano un nuovo fine settimana di competizione inaugurando il Turkish Airlines Open (montepremi 2.750 milioni di dollari), evento nato nel 2013 ed organizzato dal tour europeo. Al termine della prima tornata guida la classifica lo svedese Mikael Lindberg, bravo a chiudere la prima tornata con lo score di -6 (66 colpi) bogey free. Lo scandinavo vanta una lunghezza di margine sui suoi più immediati inseguitori in una classifica chiaramente cortissima.
In seconda posizione troviamo infatti a -5 lo scozzese Ewen Ferguson, lo spagnolo Alejandro Del Rey ed il sudafricano Daniel van Tonder. Quinto posto con il punteggio di -4 per l’inglese Sam Bairstow, per gli svedesi Jens Dantorp ed Adam Blomme, ed infine per il francese Martin Couvra. Il transalpino parte bene a distanza di un anno dalla vittoria della kermesse turca edizione 2025.
Sul percorso par 72 del National Golf Club di Belek (Antalya, Turchia) a chiudere la top ten in decima posizione con lo score di -3 troviamo un nutrito gruppo di partecipanti tra cui spiccano gli azzurri Gregorio De Leo, Matteo Manassero e Francesco Molinari (foto). Buon avvio dunque della truppa italiana, con Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari che hanno archiviato la prima tornata con un solido -1.
In sofferenza invece il primo round per Filippo Celli, Francesco Laporta e Stefano Mazzoli, tutti al 98° posto con il punteggio di +2. Difficile superare lo scoglio del taglio per Renato Paratore, nelle retrovie dopo un disastroso +4 d’esordio. Domani spazio al secondo round che ci proietterà al fatidico cut delle 36 buche e ci dirà se gli italiani potranno lottare per un risultato di prestigio.