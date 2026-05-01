Golf, De Leo guida a metà Turkish Open. Bene anche Manassero e Migliozzi

Giornata stupenda, per il golf italiano, quella che si è consumata oggi sui fairway del National Golf Club di Belek, in Turchia, dove si sta svolgendo il Turkish Open, torneo che chiude l’Asian Swing del Dp World Tour. Gregorio De Leo è, infatti, momentaneamente primo, dopo le prime 36 buche, con uno score totale di -7 (69-68) ad un colpo di distanza da 4 golfisti fermi a -6: Alejandro Del Rey; Kazuma Kobori; Jens Dantorp e Sam Bairstow.

Per De Leo due giornata con poche sbavature. I due bogey sono arrivati solamente alla 7 nel primo round e alla 13 nel secondo. Bene anche Matteo Manassero che passa il taglio in 12esima posizione a pari merito a -3 sul totale appaiato a, tra gli altri Eugenio Chacarra. Chiusono la top 10 provvisoria, invece, Mikael Lindberg in 6ª piazza in solitaria, e 5 golfisti in T7 a -4: Marcus Armitage, Yuvraj Sandhu, Ewen Ferguson, Ashun Wu e Todd Clements.

La sortita turca, finora, per gli azzurri vale 5 giocatori nel week end. Insieme ai sopracitati, infatti, hanno passato il taglio anche Guido Migliozzi, in T23 a -2, e Edoardo Molinari e Renato Paratore, che hanno chiuso entrambi con uno score di +1 in T52. Non sono riusciti a rientrare, invece, Francesco Molinari (+4), Francesco Laporta (+2), Stefano Mazzoli (+5) e Filippo Celli (+7).

Per De Leo in stagione sono già arrivati una 14esima piazza al BMW Australian PGA Championship, una nona posizione al Qatar Master e una 16esima al China Open.