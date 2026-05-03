Golf: al Cadillac Championship Cameron Young mantiene l’ampio vantaggio

Terzo giro del Cadillac Champinonship che finisce a Miami e ancora leadership ben più che confermata per Cameron Young. Sempre più vicino il suo secondo successo sul PGA Tour nel 2026 a seguito del -2 di oggi che lo porta a -15 nel complesso del torneo, con sei punti di vantaggio su tutti.

Seconda posizione per il gruppo a tre composto da Scottie Scheffler, Si Woo Kim e Kristoffer Reitan. Il numero 1 del mondo, il sudcoreano e il norvegese sono tutti a -9 e, curiosamente, risalgono assieme quattro posti, ritrovandosi così nella stessa situazione di prima (ma più favorevole) in termini di lotta finale.

Quinto posto per Ben Griffin, Matt McCarty e il canadese Nick Taylor, che dunque scende dal secondo posto: per loro -8 totale, mentre a -7 tra gli ottavi ci sono Akshay Bhatia, Alex Smalley e lo svedese Alex Noren. Tra questi, Smalley cede anch’egli il secondo posto con una giornata da +1.

E tra i secondi c’era anche Jordan Spieth, ma pure per lui non è aria in questo moving day: +3 di giornata, -5 totale e 12° posto che si palesa davanti ai suoi occhi. Ma bisogna dire che di cali netti ce ne sono stati tanti (Pendrith, Woodland a +4 e +5). Il migliore del sabato: Michael Kim, 11° con -7 di giornata e -6 totale.