Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Roncade-Caorle: orari, percorso, tv. Le velociste pronte per un nuovo sprint

L’inizio è stato sicuramente scoppiettante, ma più per quanto è successo nel post gara che per la sua conclusione. La giuria ha infatti deciso di squalificare dalla corsa Lorena Wiebes, vincitrice della prima tappa e conseguente Maglia Rosa, simbolo del primato che ora è sulle spalle di Elisa Balsamo. Il Giro d’Italia femminile 2026 è pronto ad affrontare la seconda tappa, Roncade-Caorle di 156 chilometri.

In attesa dell’arrivo delle frazioni mosse e di quelle di montagna, il tracciato odierno sembra nuovamente far presagire la conclusione della gara con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. Bisognerà vedere chi avrà la forza necessaria e le gambe per poter piazzare lo spunto vincente.

PERCORSO

Il tracciato, dopo aver affrontato il traguardo intermedio di Cimadolmo, propone il Muro di Ca’ del Poggio, salita di quarta categoria che si trova però molto lontana dal traguardo. La successiva discesa e la parte seguente di percorso totalmente pianeggiante lasciano ampio margine di recupero a qualche velocista che dovesse trovarsi in difficoltà sull’asperità di giornata.

FAVORITE

La squalifica della fuoriclasse olandese cambia le prospettive per le ruote veloci. Elisa Balsamo, a cui è stato attribuito il successo che le consente di potersi fregiare del primato in classifica, potrebbe sfruttare l’occasione per piazzare la seconda zampata vincente e conquistare altro terreno prezioso nei confronti delle dirette rivali. L’Italia può però contare anche su Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto ed Alessia Zambelli della Top Girls Fassa Bortolo. Cercano l’immediato riscatto anche l’olandese Charlotte Kool della Fenix-Premier Tech, l’irlandese Lara Gillespie della UAE Team ADQ, l’australiana Georgia Baker della Liv AlUla Jayco e la neerlandese Nienke Veenhoven del Team Visma | Lease a Bike.

PROGRAMMA

Domenica 31 maggio – Seconda tappa Roncade-Caorle (156 km)

Orario di partenza: 10.55

Orario di arrivo: 15.00 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport