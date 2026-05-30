Il palmares di Jonas Vingegaard: continuità impressionante nei Grandi Giri

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, diventando l’ottavo corridore della storia a completare la Tripla Corona (prestigioso riconoscimento riservato ai pochi eletti capaci di imporsi almeno una volta in carriera nella classifica generale di tutti e tre i Grandi Giri) e confermandosi ulteriormente uno degli scalatori più devastanti dell’ultimo decennio.

Il formidabile ciclista danese della Visma vanta a 29 anni un palmares di tutto rispetto, in cui spicca in maniera eclatante la sua incredibile continuità nelle corse a tappe di tre settimane. Dopo un debutto senza particolari ambizioni di classifica in cui ha fatto da gregario a Primoz Roglic nella Vuelta 2020, Vingegaard ha effettuato il vero salto di qualità nella stagione successiva aggiudicandosi ufficialmente il ruolo di capitano nel team olandese.

Da quel momento il nativo di Hillerslev classe 1996 ha sempre risposto presente, partecipando a otto Grandi Giri (inclusa l’edizione attuale della Corsa Rosa, che terminerà domani a Roma) e non facendo mai peggio di secondo. Jonas ha trionfato al Tour de France nel biennio 2022-2023 precedendo in entrambi i casi Tadej Pogacar, che lo ha però battuto a sua volta sulle strade della Grande Boucle nel 2021 e più recentemente nel 2024 e 2025.

I secondi posti di Vingegaard al Tour dietro a Pogacar rappresentano comunque dei risultati di spessore, considerando la caratura dell’avversario, mentre l’unica vera “sconfitta” del corridore danese si materializzò alla Vuelta 2023 quando dovette accontentarsi della piazza d’onore a soli 17″ dal compagno di squadra Sepp Kuss in un podio finale tutto Visma (con Roglic terzo). Lo scalatore nordico si è poi rifatto lo scorso settembre, primeggiando finalmente nel Giro di Spagna e mettendo le basi per realizzare in questi giorni la Triple Crown. Nel complesso sono 53 le sue vittorie da professionista, raccolte quasi interamente nelle corse a tappe (brevi o lunghe che siano).