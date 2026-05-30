Felix Gall: “Vingegaard di un altro livello, possiamo essere orgogliosi”

Cinque vittorie per Jonas Vingegaard, cinque secondi posti per Felix Gall. La piazza d’onore al Giro d’Italia 2026 è più che meritata per lo scalatore austriaco che, giorno dopo giorno, si è confermato come il primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile danese in Maglia Rosa.

Quello agguantato in questa Corsa Rosa è sicuramente il risultato più importante della carriera del corridore della Decathlon CMA CGM Team che vanta una top-5 al Tour de France dell’anno scorso.

Le sue parole nel dopo gara ai microfoni di Spaziociclismo: “Ero a ruota di Jai e Derek, sono riuscito a partire e ho fatto ancora un buono sprint. Penso che possiamo essere orgogliosi di quel che abbiamo fatto in queste tre settimane, tutta la squadra ha fatto passi avanti giorno dopo giorno”.

Sulla possibilità di lanciare la sfida a Vingegaard per il successo di tappa: “In realtà non so quanto fosse preoccupato da me Jonas. Come ho detto in altre occasioni, lui è su un altro livello”.