Damiano Caruso: “La classifica non è alla mia portata. Vogliamo tenere la maglia rosa di Eulalio”

Un grande lavoro per la maglia rosa. Damiano Caruso ha supportato Afonso Eulalio nell’ultima, faticosa, parte della settima tappa valida per il Giro d’Italia 2026, contrassegnata da un percorso di 244 km con partenza da Formia ed arrivo in salita sul Blockhaus. Intercettato dai microfoni di RAI2, il corridore in forza alla Bahrain Victorious ha analizzato appunto quanto fatto, parlando anche della buona prestazione offerta dal lusitano, il cui obiettivo è quello di mantenere la leadership della classifica generale fino alla prova a cronometro prevista per il prossimo 19 maggio.

“I pronostici sono stati rispettati – ha detto Causo – Vingegaard e la sua squadra hanno confermato di essere i punti di riferimento di questo Giro. Noi speriamo di tenere la maglia fino alla cronometro, abbiamo un tesoretto da gestire tra domani e dopodomani, poi con la crono ognuno andrà al suo posto”.

Caruso ha poi chiosato: “Oggi Eulalio ha retto bene? Sì, forse anche un po’ troppo. Con il senno di poi la potevamo gestire un po’ meglio per non fare i fuori giri, andare in progressione e limitare ancora di più i danni, ma era programmato fare così. Per quanto mi riguarda, la classifica non è alla mia portata, non ho il mood giusto per sopportare questa intensità e neanche le gambe. Difendiamo la maglia di Afonso, per noi è importante. Poi dopo il giorno di riposo si andrà all’attacco“.