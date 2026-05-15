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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan recupera su Magnier, Vingegaard miglior scalatore

Pubblicato

6 secondi fa

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Per approfondire:
Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard / Lapresse

La settima tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimi emozioni, con il dominio schiacciante del danese Jonas Vingegaard, che ha attaccato sulla salita finale del Blockhaus e ha dimostrato di essere il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan è riuscito a recuperare un po’ di terreno grazie ai traguardi volanti. L’affermazione sul Blockhaus ha permesso a Vingegaard di diventare il miglior scalatore. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 30:59:23
2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 3:17
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 3:34
4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4:25
5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:28
6 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4:32
7 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56
8 Ciccone Giulio Lidl – Trek 4:57
9 Arensman Thymen Netcompany INEOS 5:07
10 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:11

CLICCA QUI PER LA GENERALE COMPLETA

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130
2 2 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76
3 3 – Ballerini Davide XDS Astana Team 58
4 4 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 53
5 5 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48
6 6 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42
7 9 ▲2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 41
8 7 ▼1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40
9 8 ▼1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 37
10 15 ▲5 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 36

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 6 ▲5 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 61
2 1 ▼1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60
3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24
4 2 ▼2 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18
5 3 ▼2 Oliveira Nelson Movistar Team 18
6 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16
7 4 ▼3 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14
8 5 ▼3 Rubio Einer Movistar Team 13
9 15 ▲6 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 13
10 7 ▼3 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 10

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

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1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 30:59:23
2 6 ▲4 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:28
3 10 ▲7 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56
4 2 ▼2 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 6:11
5 9 ▲4 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:22
6 8 ▲2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 6:24
7 4 ▼3 Kulset Johannes Uno-X Mobility 6:46
8 7 ▼1 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 7:12
9 5 ▼4 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 7:50
10 11 ▲1 Kench Josh Groupama – FDJ United 11:43

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