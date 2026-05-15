Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan recupera su Magnier, Vingegaard miglior scalatore

La settima tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimi emozioni, con il dominio schiacciante del danese Jonas Vingegaard, che ha attaccato sulla salita finale del Blockhaus e ha dimostrato di essere il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine. Il portoghese Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa di leader della classifica e svetta in testa anche alla graduatoria riservata ai giovani.

Il francese Paul Magnier indossa la maglia ciclamino di leader della classifica a punti, ma Jonathan Milan è riuscito a recuperare un po’ di terreno grazie ai traguardi volanti. L’affermazione sul Blockhaus ha permesso a Vingegaard di diventare il miglior scalatore. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 20 30:59:23

2 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 3:17

3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 3:34

4 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4:25

5 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:28

6 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4:32

7 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56

8 Ciccone Giulio Lidl – Trek 4:57

9 Arensman Thymen Netcompany INEOS 5:07

10 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 5:11

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 130

2 2 – Milan Jonathan Lidl – Trek 76

3 3 – Ballerini Davide XDS Astana Team 58

4 4 – Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 53

5 5 – Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 48

6 6 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 42

7 9 ▲2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 41

8 7 ▼1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 40

9 8 ▼1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 37

10 15 ▲5 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 36

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 6 ▲5 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 61

2 1 ▼1 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 60

3 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24

4 2 ▼2 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 18

5 3 ▼2 Oliveira Nelson Movistar Team 18

6 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 16

7 4 ▼3 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 14

8 5 ▼3 Rubio Einer Movistar Team 13

9 15 ▲6 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 13

10 7 ▼3 Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 10

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 30:59:23

2 6 ▲4 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:28

3 10 ▲7 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:56

4 2 ▼2 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 6:11

5 9 ▲4 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 6:22

6 8 ▲2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 6:24

7 4 ▼3 Kulset Johannes Uno-X Mobility 6:46

8 7 ▼1 Van Eetvelt Lennert Lotto Intermarché 7:12

9 5 ▼4 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 7:50

10 11 ▲1 Kench Josh Groupama – FDJ United 11:43