Jonas Vingegaard: “Gall è un avversario molto forte. Felice per la mia prima vittoria al Giro d’Italia”

Jonas Vingegaard comincia a mettere le mani sul Giro d’Italia 2026. C’era grandissima attesa per la settima tappa con l’arrivo sul Blockhaus ed il campione danese ha messo il timbro, cogliendo la sua prima vittoria in carriera sulle strade italiane. Il capitano della Visma | Lease a Bike ha fatto la differenza nel tratto più duro della salita, andando a vincere in solitaria davanti ad un eccellente Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), che è salito con il suo passo e ha chiuso a soli tredici secondi dal danese.

Ci ha provato Giulio Pellizzari, ma l’italiano della Red Bull – BORA – hansgrohe ha chiesto forse troppo quando ha provato a duellare direttamente con Vingegaard. Il marchigiano è andato in crisi, ma ha trovato l’appoggio del compagno di squadra Jay Hindley e dell’australiano Ben O’Connor (Jayco AlUla). Hindley ha scattato poi per prendersi il terzo posto e i quattro secondi di buono, chiudendo a poco più di un minuto comunque insieme all’italiano e al connazionale. Resiste in rosa un bravissimo Afonso Eulalio, arrivando a due minuti e cinquantacinque secondi da Vingegaard.

Queste le parole di Vingegaard nell’intervista al vincitore alla fine della tappa: “Oggi è una giornata importante per me. È la mia prima vittoria di tappa al Giro d’Italia. Quindi sì, è una bellissima giornata. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro incredibile, lavorando tutto il giorno per questo risultato. Sono felice di essere riuscito a ripagarli e di conquistare questa vittoria oggi”.

Vittoria in solitaria, ma Felix Gall non è arrivato lontano: “Felix è un corridore molto forte, quindi sapevo che sarebbe stato lì davanti e vicino ai migliori. Non mi ha sorpreso. È un grande avversario ed è sicuramente uno di quelli a cui dobbiamo prestare attenzione”. Sulla sua prestazione: “Direi che in generale oggi è stata una buona giornata. È stata una giornata davvero molto lunga in bici, quasi sei ore e mezza in totale. Spero magari di poter migliorare ancora nel corso di questa corsa”