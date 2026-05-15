Felix Gall: “Oggi è davvero iniziato il Giro d’Italia, sono andato avanti con il mio ritmo”

Un ottimo Felix Gall ha conquistato la seconda posizione in occasione della settima tappa del Giro d’Italia 2026. Nello specifico il corridore in forza alla Decathlon CMA CGM Team ha ceduto il passo soltanto al favorito Jonas Vingegaard al termine del faticosissimo traguardo in salita sul Blockhaus, arrivo posto al termine di un percorso di 244 km partito da Formia.

Precisamente, l’austriaco ha accusato un ritardo di soli tredici secondi rispetto al nordico del Team Visma I Lease a bike, dimostrando di sapersi destreggiare egregiamente in quello che lui stesso ha reputato come il primo vero test di questa edizione della Corsa Rosa in occasione di una breve intervista concessa ai microfoni di Rai2:

“Oggi è davvero iniziato il Giro – ha detto Gall – Quelle precedenti sono state delle giornate dure con freddo e pioggia, oggi la giornata è stata invece buona. Dietro Vingegaard mi sono sentito bene, le gambe c’erano, ero un po’ arrabbiato di non essere riuscito a tenere la sua ruota. Ma alla fine è stato meglio così perché sono andato avanti con il mio ritmo“.

Gall ha inoltre chiosato: “Il mio piano? Fare meglio ogni giorno. Io sono qui, ci proverò, questo è stato il primo test. Ma non voglio pormi degli obiettivi concreti“.