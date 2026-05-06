“Colpa delle feci di mucca”: dito puntato in Belgio, la Lotto Intermarché con 5 uomini alla presentazione del Giro d’Italia

Soltanto cinque uomini della Lotto Intermarché sono saliti sul palco del teatro di Burgas, dove oggi pomeriggio ha avuto luogo la presentazione delle squadre in vista del Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. Formazione belga decimata a due giorni dal via della Corsa Rosa: mancavano tre atleti, tra cui il quotato belga Arnaud De Lie, tra l’altro dopo che Joshua Giddings ha sostituito Liam Slock all’ultimo minuto.

Il motivo? Tutto lascia pensare al contagio avvenuto alla Famenne Ardenne Classic, corsa di un giorno andata in scena domenica scorsa: in Belgio si parla del Campylobacter, un batterio presente nell’intestino degli animali. Si è puntato il dito contro le feci di mucca, presenti a bordo strada, e degli schizzi di acqua dovuti alla pioggia avrebbero complicato la situazione. Alcuni atleti hanno sviluppato sintomi di gastroenterite, problemi digestivi, dissenteria e vomito.

Ricordiamo la formazione ufficiale della Lotto Intermarché per il Giro d’Italia 2026: i belgi Arnaud De Lie, Toon Aerts, Milan Menten, Lennert van Eetvelt; gli italiani Simone Gualdi e Lorenzo Ruta; il tedesca Jonas Rutsch e il britannico Joshua Giddings.