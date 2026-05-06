Giro d’Italia 2026: i possibili scenari tattici e dove si deciderà la corsa

Tutto pronto per la Grande Partenza del Giro d’Italia 2026: venerdì termina l’attesa, si comincia finalmente con l’ennesimo via dall’estero, questa volta dalla Bulgaria, precisamente da Nessebar.

Se le prime frazioni non dovrebbero destare troppi problemi ai corridori, a livello tattico il primo sbocco dovrebbe arrivare nella settima frazione con l’arrivo in salita al Blockhaus. Come si dice di solito: sapremo chi non potrà vincere la Corsa Rosa, difficilmente scopriremo il vero e proprio padrone con i distacchi che non dovrebbero essere abissali.

Occhio però, perché con un Jonas Vingegaard al top molto probabilmente si lotterà per il secondo posto e dunque sarà difficile capire dove e quando mettere in difficoltà il danese della Visma | Lease a Bike. Sicuramente non nell’unica cronometro, quella completamente pianeggiante da Viareggio a Massa: lì il fuoriclasse danese può fare addirittura la differenza nei confronti degli scalatori puri, Giulio Pellizzari su tutti.

Ultima settimana che presenta le classiche tappone alpine che possono ribaltare gli equilibri: la frazione decisiva è la ventesima, con la doppia scalata a Piancavallo che può far male, ma occhio anche all’arrivo di Pila (quattordicesima tappa) e quello di Alleghe con il Passo Giau.