Pagelle Giro d’Italia 2026: show di Magnier che si prende la maglia rosa. Da Milan ci si aspettava di più

PAGELLE PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Paul Magnier, voto 10: 22 anni, 27 vittorie in carriera, la più bella arriva oggi. In Bulgaria a Burgas il francesino della Soudal Quick-Step va a prendersi la prima tappa del Giro d’Italia e la Maglia Rosa di leader della classifica generale. Supporto eccellente dei suoi compagni di squadra, negli ultimi 200 metri ci ha messo del suo andando ad imporsi di prepotenza in uno sprint difficilissimo. Fa paura anche in chiave maglia ciclamino.

Tobias Lund Andresen, voto 8: velocista di gran qualità il danese della Decathlon CMA CGM Team che quest’anno si è portato a casa anche una tappa alla Tirreno-Adriatico. Classe 2002, ha grandi margini di crescita ma è già pronto a vincere. Oggi non è andato tanto lontano da Magnier.

Ethan Vernon, voto 7,5: carriera particolare quella del britannico della NSN Cycling Team che è tornato a disputare le volate di gruppo ed oggi si è preso in ogni caso un podio di valore. Forse gli manca quella punta di velocità che hanno i velocisti migliori.

Jonathan Milan, voto 5: poco da dire, grande delusione quella odierna per il velocista della Lidl-Trek. Ha fatto fatica con il proprio treno, poi quando è stato lanciato lo sprint non ne ha proprio avute per andare a contrastare Magnier. Peccato, perché quella di conquistare la Maglia Rosa era un’occasione rara.

Giovanni Lonardi, voto 7: inizia bene il Giro del velocista della Polti VisitMalta. Un sesto posto di valore, fondamentale per lui conquistare il maggior numero di piazzamenti.

Max Walscheid, voto 4: in una volata caotica come questa era rimasto l’ultimo gregario a disposizione di Jonathan Milan. Inspiegabilmente invece di supportare il proprio velocista ha provato ad allungare il gruppetto, una scelta che ha avuto poco senso.