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CiclismoGiro d'ItaliaStrada

Afonso Eulalio può davvero impensierire i favoriti? Chi è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia

Pubblicato

59 minuti fa

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Afonso Eulalio
Afonso Eulalio - Lapresse

In un Giro d’Italia 2026 molto esotico dopo l’Uruguay tocca anche al Portogallo andare a vestire la Maglia Rosa. Al termine di una giornata durissima nella quinta tappa da Praia a Mare a Potenza, condizionata dal freddo e dalla pioggia battente che non ha risparmiato i corridori, a vestire il simbolo del primato è Afonso Eulálio.

Classe 2001 della Bahrain – Victorious, è uno scalatore che si difende bene anche in volata: non è un nome sconosciuto, nonostante sia solamente il suo secondo anno nel World Tour.

Nel 2025 Eulálio ha centrato diversi piazzamenti di qualità: su tutti da rimarcare il nono posto al Mondiale in Ruanda, in una corsa davvero durissima. Quest’anno sembra aver trovato il definitivo salto: l’obiettivo è quello di centrare la prima vittoria in carriera, ma nel frattempo può godersi la Maglia Rosa.

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Visto che si tratta di uno scalatore, Eulálio può sfruttare al meglio la situazione: non sarà facile strappargli la Maglia Rosa, ma, soprattutto, con il margine guadagnato sui big (oltre 7′ oggi), il portoghese può seriamente pensare di lottare per un piazzamento di lusso a fine Giro, magari nella top-10.

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