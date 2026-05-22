Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Aosta-Pila: percorso, orari, tv

Tutto è pronto per la grande battaglia sulle Alpi, uno degli snodi più attesi della corsa. Il Giro d’Italia, archiviata l’odierna Alessandria-Verbania, riparte dalla quattordicesima tappa, la Aosta-Pila di 133 chilometri: i corridori affronteranno un dislivello di 4350 metri. Superfluo affermare che la classifica generale subirà sicuramente modifiche significative.

PERCORSO

I ciclisti dovranno cimentarsi con una cavalcata costituita da una sequenza ininterrotta di salite e discese che concederanno pochissimi istanti di respiro. La giornata inizia con la lunga salita di Saint-Barthélémy, prima categoria di 15,8 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 13%. La discesa ampia e veloce di quasi 20 chilometri e il breve tratto di avvicinamento ad Aosta accompagnano i corridori verso Doues, la salita di terza categoria che rappresenta l’asperità meno dura di giornata.

Si scende nuovamente per proiettarsi verso la scalata di Lin Noir, prima categoria di 7,9 chilometri con pendenza media del 7,9% e punte del 12%, e Verrogne, seconda categoria di 5,6 chilometri con pendenza media del 6,9% e punte del 12%. La successiva discesa culmina con il chilometro Red Bull e dà il via alla salita di Pila (versante Gressan), prima categoria di 16,5 chilometri con pendenza media del 7,1% e punte dell’11%. Gli ultimi chilometri sono tutti in salita attorno al 9% con punte all’11% circa a tre chilometri dall’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 23 maggio – Quattordicesima tappa Aosta-Pila (133 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12:55; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport