Afonso Eulalio raggiante: “Pensavamo che il Giro d’Italia sarebbe stato un disastro, poi…”

Afonso Elulaio ci sta prendendo gusto. Il corridore lusitano ha mantenuto la leadership della classifica generale anche dopo la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da un percorso di 175 km con partenza da Imperia ed arrivo in quel di Novi Ligure.

Altra giornata perfetta per il portoghese in forza al team Bahrain-Victorious, particolarmente bravo a prendersi 6 secondi di abbuono passando per primo al KM Red Bull, per poi controllare la situazione in gruppo fino alla fine della frazione, vinta con una mini fuga in solitaria da parte del compagno di squadra, il belga, Alec Sagairt, partito a 3 km dall’arrivo precedendo Moon Aerts (Lotto-Intermarché) e Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Nella generale invece il ciclista comanda ancora le operazioni con ventisette secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a Bike) e 1’53’’ sul neerlandese Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

Una volta raggiunta la zona mista, il nativo di Figueira da Foz ha commentato quanto fatto: “In Bulgaria, quando è caduto Santiago Buitrago che ha poi dovuto lasciare la corsa, pensavamo che per noi questo Giro sarebbe stato un disastro – ha detto Eulalio ai microfoni di Rai2 – Invece siamo arrivati in Italia e abbiamo cominciato a fare tutto nel migliore dei modi. Questa maglia rosa che continuo a vestire, oggi la vittoria della tappa. Tutto sta andando per il meglio”.

Ricordiamo che domani, venerdì 22 maggio, si correrà la tredicesima tappa della Corsa Rosa che sarà contrassegnata da un percorso lungo 189 km con partenza da Alessandria ed arrivo a Verbania.