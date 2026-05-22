Aosta-Pila, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

Sabato 23 maggio si disputerà la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 133 km da Aosta a Pila. Dopo l’impegnativa cronometro individuale che ha aperto la seconda settimana e tre giornate interlocutorie, i ciclisti dovranno affrontare una delle giornate più complesse e temute dell’intera Corsa Rosa: 4.350 metri di dislivello complessivo, soltanto salite e discese, arrivo in quota a 1.793 metri sul livello del mare e possibilità di stravolgere la classifica generale.

Si partirà subito in salita per affrontare il Saint-Barthelemy (prima categoria di 15,8 km al 6,5% di pendenza media), poi ci si dirigerà verso Doues e a seguire, in rapida successione, verranno proposti il Lin Noir (7,4 km al 7,9%) e il Verrogne (5,6 al 6,9%). Discesa verso Gressan (dove è posto il Chilometro Red Bull che assegna abbuoni) e poi la salita finale di 16,5 km al 7,1% di pendenza media per giungere sul traguardo posto a Pila. La quattordicesima tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Valle d’Aosta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la Aosta-Pila, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CALENDARIO AOSTA-PILA, TAPPA GIRO D’ITALIA 2026

Sabato 23 maggio

Ore 13.05 Partenza

Ore 17.00-17.35 (circa) Arrivo

AOSTA-PILA, GIRO D’ITALIA 2026: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI AOSTA: Aosta, Quart, Ville sur Nus, Saint-Barthelemy, Ligna, Issologne, Blavy, Nus, Aosta, Roisan, Valpelline, Doues, Champsavinal, Rhins, Variney, Saraillon, Lin Noir, Mondache, Homene-Dessous, Verrogne, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Villeneuve, Aymavilles, Gressan, Les Fleurs, Pila.

PROGRAMMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.