Alec Segaert beffa tutti a Novi Ligure: “Fantastico aver vinto: ho visto l’opportunità e non ho esitato”

Doveva essere volata sull’arrivo di Novi Ligure ma così non è stato. Ad anticipare l’azione delle squadra dei velocisti rimaste in gruppo è stato Alec Segaert con un attacco a sorpresa. A circa 3 chilometri dal traguardo il belga scatta davanti a tutti, resiste alla rimonta del gruppo e festeggia la vittoria della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026.

Per il corridore della Bahrain Victorious si tratta della terza vittoria in carriera. Il classe 2003 aveva nello stesso modo vinto il Grand Prix de Denain a marzo, sorprendendo il gruppo con un’azione negli ultimi chilometri. La volata per il secondo posto è stata vinta dal connazionale Toon Aerts (Lotto Intermarchè). Unico italiano in top 10 Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) in nona piazza.

Ai microfoni della Rai, Segaert ha così celebrato la sua vittoria, la prima in un Grande Giro: “Fantastico aver vinto così, sta diventando il mio modo di vincere le gare. Tutto è andato secondo i piani, come volevo che succedesse. Ho visto l’opportunità nel finale, era importante non esitare. A 3 chilometro sono andato a tutto gas e non è andata così male”.

“Vedendo i risultati può sembrare che io sia un ottimo velocista ma invece arrivo sempre secondo. Afonso (Eulalio, ndr) sta volando con la maglia rosa. L’atmosfera in squadra è perfetta. L’obiettivo è tenere la maglia rosa il più possibile. La squadra mi ha dato la possibilità di giocarmi queste tappe”, ha poi concluso il belga.