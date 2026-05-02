Tadej Pogacar lascia le briciole al Giro di Romandia: altra vittoria per il campione del mondo

Al Giro di Romandia 2026 c’è la solita legge: quando ci sono le montagne, vince solo Tadej Pogacar. Lo sloveno lascia ancora le briciole agli avversari in terra svizzera: terzo successo di tappa, cavalcata solitaria anche nella quarta frazione con arrivo in quel di Charmey. Sono sette vittorie su dieci gare in stagione, mai oltre il sesto posto.

Prima parte di gara scoppiettante: in tanti hanno provato ad andare in fuga, ci sono riusciti Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe), Michael Leonard (EF Education–EasyPost), Maxime Decomble (Groupama – FDJ United), Valentin Paret-Peintre e Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Marco Brenner e Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team), Florian Samuel Kajamin (XDS Astana Team).

La corsa è esplosa sulla terza ed ultima scalata allo Jaunpass. UAE Team Emirates – XRG scatenata per lanciare il proprio capitano e ovviamente è arrivato prontamente l’attacco di Pogacar: a tenere il passo dello sloveno un eccellente Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) che si è arreso proprio in cima al ritmo devastante del campione del mondo.

Nella discesa successiva Pogacar ha gestito il margine ed è arrivato in solitaria sul traguardo a braccia alzate. Alle sue spalle solo 14” di ritardo per Lipowitz, autore di una gran performance, mentre terzo è Pablo Castrillo (Movistar Team). Da sottolineare la quarta piazza di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), che agguanta anche la top-10 virtuale in classifica generale.