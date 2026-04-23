Ginnastica artistica, il Codice dei Punteggi si allarga: tre nuovi elementi alle parallele!

In occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, andata in scena un paio di settimane fa a Osijek (Croazia), sono stati eseguiti per la prima volta tre nuovi elementi, tutti alle parallele asimmetriche. I movimenti sono stati certificati dal Comitato Tecnico della Federazione Internazionale ed entreranno dunque nel Codice dei Punteggi (il riferimento della Polvere di Magnesio) con i cognomi delle atlete che li hanno presentati in gara.

Non si tratta di difficoltà superlative: la francese Romane Hamelin ha proposto una variazione del Pak (nota C, 0.3), la brasiliana Gabriela Rodrigues Barbosa si è cimentata in un’uscita dallo Stalder con mezzo giro frontale (nota C, 0.3), la greca Athanasia Mesiri si è prodigata in un’uscita con salto avanti (nota D, 0.4). Il WTC ha appunto approvato e assegnato valori di difficoltà a ciascuna abilità, tenendo presente che solo le abilità con difficoltà C (0.3) o superiore possono essere intitolate ai loro creatori.

NUOVI ELEMENTI PARALLELE ASIMMETRICHE

HAMELIN

Eseguito da: Romane Hamelin (Francia)

Attrezzo: parallele asimmetriche

Elemento: Underswing on HB – salto backward stretched between bars to clear support on LB

Valore: C (0.3)

MESIRI

Eseguito da: Athanasia Mesiri (Grecia)

Attrezzo: parallele asimmetriche.

Elemento: From high bar — clear underswing with salto forward stretched

Valore: D (0.4)

RODRIGUES