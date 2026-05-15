Il recupero di Sinner-Medvedev si vedrà su TV8? C’è la sovrapposizione con la MotoGP…

Jannik Sinner si trovava in vantaggio nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 contro Daniil Medvedev, ma il confronto è stato interrotto attorno alle ore 21.46 di venerdì 15 maggio a causa della fitta pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico di Roma e non è più ripreso proprio perché la perturbazione non accennava a smettere. Il punteggio in favore del fuoriclasse altoatesino era il seguente: 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (il russo era al servizio).

Si riprenderà proprio da questo risultato: l’appuntamento è per sabato 16 maggio, sarà la seconda partita a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 15.00. Il programma di giornata sarà aperto dalla semifinale di doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che se la dovranno vedere con la coppia Harrison/Skupski: al termine, ma appunto non prima delle ore 15.00, toccherà al numero 1 del mondo.

La partita è stata trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Ma anche il proseguimento potrà essere seguito dagli appassionati sull’ottava rete generalista? Si attendono comunicazioni, che verranno date a ridosso dell’evento. L’incertezza è legata a una contemporaneità: alle ore 15.00, infatti, scatterà la Sprint Race del GP di Catalogna, appuntamento della MotoGP che, da programma, viene trasmesso in diretta tv su TV8.

La Sprint Race dura circa 20-25 minuti: se il match di Bolelli e Vavassori non si trasformerà in una maratona, i centauri scatteranno dalla griglia di partenza di Barcellona proprio mentre Sinner e Medvedev scenderanno in campo. Sinner in diretta e MotoGP in differita a seguire? MotoGP in diretta e Sinner in differita subito dopo? Vedremo quali saranno le decisioni che verranno intraprese.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV, SEMIFINALE ATP ROMA

Sabato 16 maggio

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 Jannik Sinner vs Daniil Medvedev: si riparte da 6-1, 5-7, 4-2, A-40 (il russo al servizio)

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà la semifinale di doppio Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski. Al termine, ma non prima delle ore 15.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il canale esatto di Sky verrà definito in mattinata, a quell’ora è prevista la Sprint Race del GP di Catalogna della MotoGP, per il momento assegnata a Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

La trasmissione in diretta gratis e in chiaro su TV8 è da verificare: alle ore 15.00 è prevista la diretta tv della Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP. Si attendono comunicazioni in merito.