Alexander Zverev polemico: “Mi escludete da tutti i video, sperate che faccia qualcosa di sbagliato?”. L’attacco a Tennis Channel

L’avventura di Alexander Zverev agli Internazionali d’Italia si è interrotta prematuramente rispetto alle grandi ambizioni del tennista tedesco, che è stato sconfitto da Luciano Darderi agli ottavi di finale. Il numero 3 del mondo ha avuto dei match-point contro il padrone di casa dopo aver dettato legge nel primo set, ma poi è crollato alla distanza e ha salutato la Capitale con il punteggio di 1-6, 7-6(10), 6-0, non riuscendo così a spingersi lontano come aveva fatto negli ultimi quattro Masters 1000 (a Indian Wells, Miami e Montecarlo aveva perso in semifinale contro Jannik Sinner, a Madrid aveva ceduto nell’atto conclusivo contro l’attuale dominatore del circuito).

Il 29enne teutonico si è lamentato del campo dopo il brusco stop incassato martedì e ha poi avuto da ridire anche con Tennis Channel, perché è stato, a suo dire, tagliato in maniera ingiusta da un contenuto social: “Solo una domanda casuale. Perché partecipo a tutti questi giochi e tutte queste attività promozionali con voi, ma poi ogni volta che riesco a fare qualcosa di giusto mi escludete da ogni video?“. Nello specifico si trattava di una clip, diffusa su Instagram a TikTok, in cui i giocatori erano alle prese con la scrittura di alcuni numeri romani.

Si vedevano all’opera diversi giocatori, tra cui Casper Ruud, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, ma appunto non figurava Alexander Zverev. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha commentato attraverso i social: “Sto solo chiedendo. Volete solo farmi perdere tempo o sperate che io faccia qualcosa di sbagliato così potete poi inserirlo? So che avete giocatori che amate mostrare di odiare e giocatori che amate. Quindi per favore smettetela di farmi perdere tempo. Grazie“.

Parole poi cancellate da parte dell’autore, ma ormai erano già diventate virali. Il nervosismo sembra farla da padrone in una stagione di grande costanza ad ottimi livelli, ma in cui ha sbattuto più volte contro Sinner. L’inerzia cambierà al Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 24 maggio sul mattone tritato di Perugia?