Tiro a volo
Martina Bartolomei sul podio in Coppa del Mondo nello skeet ad Almaty!
Si apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale dello skeet individuale femminile, infatti, si classifica terza Martina Bartolomei.
L’ultimo atto vede il successo della kazaka Assem Orynbay, che eguaglia il record del mondo con 33/36 e batte nel duello finale la cinese Jiang Yiting, che si ferma a quota 30. Sale sul gradino più basso del podio l’azzurra Martina Bartolomei, uscita di scena in terza posizione con 27/32.
Si ferma ai piedi del podio la cipriota Anastasia Eleftheriou, eliminata in quarta posizione con 24/28, mentre dopo 24 piattelli vengono escluse la messicana Gabriela Rodriguez, quinta a quota 21, e l’azera Nurlana Jafarova, sesta con 18.
Dopo 12 piattelli, invece, lasciano la competizione le prime due atlete, che avevano chiuso ai primi due posti nelle qualificazioni, entrambe eliminate a quota 8: settimo posto per la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, ottava posizione per la ceca Barbora Sumova.
Dopo il terzo posto delle qualificazioni arriva il primo podio in Coppa del Mondo, a livello individuale, per Martina Bartolomei, che finora vantava quale principale podio a livello individuale l’oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023.