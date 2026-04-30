Classe 2006, romano e già protagonista sulla sabbia: Andrea Frinolli è uno dei talenti più interessanti del beach volley italiano 🇮🇹
Reduce dal secondo posto alla Coppa Italia per società con IBeach, il club guidato da Dionisio Lequaglie, Frinolli sta bruciando le tappe nel circuito nazionale. Un percorso in continua crescita che lo ha portato anche a un’occasione speciale: essere scelto da Daniele Lupo come compagno per il Campionato Italiano di beach volley.
In questa intervista Andrea racconta:
🏐 come è nato il suo amore per il beach volley
🏐 i primi passi sulla sabbia
🏐 il lavoro quotidiano per arrivare ad alto livello
🏐 le sue ambizioni per il futuro
👉 Un viaggio dentro la mentalità di un giovane atleta che punta in alto, tra sacrifici, sogni e obiettivi concreti.
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