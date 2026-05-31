Alessia Succo portento totale: record europeo U18, che pennellata sui 100 hs! Tempo stellare. E il primato mondiale…

Alessia Succo ha siglato il nuovo record europeo under 18 sui 100 ostacoli, confermando ancora una volta tutto il suo sconfinato talento e ribadendo di essere una delle promesse più splendenti dell’atletica tricolore. La 17enne piemontese ha timbrato un superlativo 12.86 con 0,5 m/s di vento a favore in occasione del Brixia Next Gen, meeting di categoria andato in scena a Bressanone (in provincia di Bolzano), e ha così pareggiato il primato detenuto dalla slovacca Laura Frlickova dal 2024.

La portacolori dell’Atletica Settimese ha dettato legge con le barriere da 76 centimetri, demolendo il proprio personale di 13.04 realizzato lo scorso anno quando conquistò la medaglia d’oro agli EYOF sulla pista di Skopje, preludio al bronzo continentale U20 in quel di Tampere. A 46 giorni dagli Europei U18 di Rieti, l’allieva di Gianni Mattiazzi è diventata la seconda minorenne della storia in questa specialità, alle spalle soltanto della giamaicana Kerrica Hill (12.71).

Alessia Succo detiene la miglior prestazione mondiale under 18 sui 60 hs indoor grazie al crono di 8.05 siglato lo scorso febbraio ad Ancona (sempre con gli ostacoli di categoria). Con le barriere assolute da 84 centimetri è invece scesa a 13.14 (record italiano under 20) e in sala ha corso in 8.06 sui 60 ostacoli (miglior crono europeo U18 all-time).