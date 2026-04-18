Antonella Palmisano si rimette in marcia a Podebrady, prima uscita di Fortunato da campione

Antonella Palmisano non ha preso parte ai Mondiali a squadre di marcia, andati in scena domenica 12 aprile sulle strade di Brasilia. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km ha preferito rinunciare alla trasferta sudamericana per concentrarsi lungo il percorso di preparazione per gli Europei, in programma in quel di Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto e dove la fuoriclasse pugliese si presenterà dopo aver trionfato nella 20 km continentale di Roma ormai due anni fa.

L’azzurra aprirà la propria stagione all’aperto il prossimo 8 maggio in occasione dell’Incontro Internazionale di Podebrady (Cechia), uno dei grandi templi del tacco e punta, dove tra l’altro la 34enne ha vinto per due volte in Coppa Europa (nel 2017 e nel 2021). Bronzo mondiale nella 35 km, Antonella Palmisano si cimenterà in una nuova distanza, visto che dal 1° gennaio sono entrate in vigore la 21,097 km (al posto della 20 km, unica gara prevista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028) e la 42,195 km.

Si tratta del suo debutto stagionale all’aperto, ma in questa annata agonistica ha già avuto modo di marciare: lo scorso 28 febbraio partecipò ai Campionati Italiani Indoor cimentandosi nei 3000 metri di marcia e vinse la gara con il crono di 11:56.74 al PalaCasali di Ancona, un secondo e mezzo sopra al suo personale sulla distanza siglato otto anni prima sempre nel capoluogo marchigiano.

Il DT Antonio La Torre ha convocato sei azzurri per questo appuntamento, tra cui spicca anche Francesco Fortunato, fresco di trionfo nella mezza maratona dei Mondiali a squadre e lo scorso anno già secondo a Podebrady con il personale di 1h18:16 nella 20 km. Ad affiancare i due volti simbolo ci saranno quattro giovani: Omar Moretti, Luigi Reis, Michelle Cantò, Giulia Gabriele.