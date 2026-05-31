Celeste Polzonetti sciorina classe e avvicina il record italiano dei 100 hs, stoccata verso le Finals americane

Ulteriore progressione di Celeste Polzonetti, capace di correre i 100 ostacoli in 12.79 con 1,8 m/s di vento a favore in occasione del secondo turno dei West Regionals della NCAA (il campionato universitario statunitense). La 20enne lombarda ha ritoccato di un centesimo il personale siglato un paio di giorni fa sempre a Fayetteville (Arkansas, USA), quando tolse ben diciotto centesimi al proprio personale datato di un anno.

La studentessa di psicologia all’Università della California ha scalato un’ulteriore posizione nelle liste nazionali all-time e si è così issata al quarto posto, a un decimo esatto dal record italiano detenuto da Giada Carmassi (12.69 lo scorso anno) e avvicinando ulteriormente Luminosa Bogliolo (12.75) e Veronica Borsi (12.76). La brianzola di Desio ha così staccato il biglietto per le Finals, che si disputeranno a Eugene dal 10 al 13 giugno.

La portacolori della UCLA si sta dimostrando un eccellente forma fisica e punterà a essere protagonista anche agli Europei, che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. La giornata tra le barriere per il movimento tricolore è decisamente effervescente, visto il record europeo U18 stampato da Alessia Succo in quel di Bressanone.