Puppo: “Non vedo Sinner in vena di regali a Roma. Tyra Grant ha qualità, a volte è un po’ teatrale”

Nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è iniziato a discutere dei risultati dei primi turni degli Internazionali d’Italia 2026, con attenzione posta sugli italiani. Il conduttore Dario Puppo, affiancato da Massimiliano Ambesi e da Guido Monaco, ha come sempre toccati diversi tematiche in questa primo episodio dedicato al Masters 1000 romano.

Puppo ha iniziato parlando di Tyra Grant: “Mi ha colpito che Tyra Grant ha atteggiamenti un po’ troppo da junior, però è giovane e non voglio essere troppo critico. A volte è un po’ teatrale, ho sentito le sue interviste e mi piace come persona. Le qualità nel gioco ci sono. Bisogna riuscire a mettere insieme un po’ di vittorie per riuscire a salire in classifica”.

Successivamente si è soffermato sulle qualità di Dino Prizmic, vittorioso su Novak Djokovic: “Prizmic mi ricorda con la sua barbetta gli specialisti della lotta greco-romana. Mi piace molto la mentalità che ha, cerca anche scambi prolungati e riesce a risolverli con accelerazioni, soprattutto di diritto. Ha qualità sicuramente.

Sappiamo che Djokovic un paio di volte è uscito fuori con dichiarazioni irricevibili sul caso della positività a Jannik Sinner. Il serbo mancava da un po’ al Foro Italico, ma di recente aveva speso belle parole per l’Italia come nazione. Io l’ho definito un po’ bucaniere e un po’ Ulisse, adesso è andato a vivere ad Atene…”.

Sul prossimo torneo in erba da giocare in Italia a partire dal 2028 ha concluso: “Se il torneo su erba in futuro si giocherà a Merano, Sinner potrebbe avere un coinvolgimento importante”.

Infine sul debutto odierno di Jannik Sinner: “Ofner è un giocatore che tende a farti giocare. Dovrà snaturarsi, ma non so come possa fare. Penso che Sinner partirà bene in questo torneo. Qui trova le condizioni in cui si trova bene. Non lo vedo in vena di regali”.