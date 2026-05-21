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F1, GP Canada 2026: orari prove libere e Sprint Qualifying, tv, streaming
Dopo due settimane di stop, la F1 torna in pista questa settimana a Montreal. Dal 22 al 24 maggio verrà infatti disputato il Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento del calendario Mondiale. Si riparte con Andrea Kimi Antonelli in testa alla classifica piloti. L’italiano ha vinto le ultime tre gare ed a Miami ha ampliato il suo vantaggio sugli avversari.
La Mercedes continua ad essere la scuderia da battere e George Russell vuole in Canada ritornare a sfruttare tutta la velocità della sua vettura per avvicinarsi al più giovane compagno di squadra. Attenzione anche alla McLaren ed alla Ferrari che promettono battaglia con gli aggiornamenti. Inoltre a Montreal torna anche la Sprint Race, con punti in palio in più prima della gara lunga.
Il weekend del Gran Premio del Canada si aprirà però venerdì con la prima sessione di prove libere in programma alle ore 18.30. I piloti riscenderanno in pista alle ore 22.30 per affrontare la Sprint Qualifying, che determinerà le posizioni in griglia per la gara corta del sabato.
PROGRAMMA GP CANADA 2026
Venerdì 22 maggio (orari italiani)
Ore 18.30 – Prove Libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207)
Ore 22.30 – Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (213)
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP CANADA 2026
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213)
Diretta streaming: SkyGo, NOW Tv
Diretta Live testuale: OA Sport