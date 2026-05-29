Sofia Raffaeli infiamma gli Europei di ginnastica ritmica: in testa con Varfolomeev! Dragas promossa, lotta per le medaglie

Sofia Raffaeli ha infiammato la pedana di Varna (Bulgaria) nella seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2026 di ginnastica ritmica e svetta in testa alla classifica del concorso generale individuale con 87.300 punti, alla pari con la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica) e con un solo decimo di vantaggio nei confronti della quotatissima padrona di casa Stiliana Nikolova (87.200).

Nel turno preliminare vengono considerati soltanto i tre migliori punteggi e dunque si tratta di un all-around in versione ridotta, ma il riscontro conseguito dalla marchigiana fa ben sperare in vista della finale sul giro completo che andrà in scena domenica mattina: il bronzo iridato e a cinque cerchi ha tutte le carte in regola per dare l’assalto al podio, dopo avere già conquistato due medaglie d’argento nella rassegna continentale sui quattro attrezzi (unica gara prevista anche ai Giochi).

Dopo una prima giornata caratterizzata dall’ottima prova offerta al cerchio (29.350) e da qualche errore commesso alla palla, l’azzurra ha illuminato la cena alle clavette (29.150) e al nastro (28.800), meritandosi così la pole position insieme alla grande rivale. Sofia Raffaeli si è qualificata a entrambe le finali di specialità (quarta alle clavette, dove Nikolova ha stampato 29.800; quarta al nastro, dove Varfolomeev ha primeggiato con 29.400) e ha decisamente distanziato rivali quotate come l’israeliana Daniela Munits (85.750), la russa Sofiia Ilteriakova (85.500), la bielorussa Alina Harnasko (84.850), la bulgara Eva Brezalieva (84.800) e la spagnola Alba Bautista (84.650), mentre è soltanto tredicesima l’ucraina Taiisiia Onofriichuk (82.900, è chiamata a difendere il titolo).

Tara Dragas si trova al nono posto nell’all-around con il totale di 84.050: dopo una prima giornata positiva (28.000 con il cerchio e 28.300 con la palla), la friulana ha commesso delle sbavature con le clavette (27.750) e con il nastro (27.300), rimanendo fuori dalle otto posizioni che promuovevano agli atti conclusivi di specialità (prove non previste alle Olimpiadi).